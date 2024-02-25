مجازر جديدة.. "صحة غزة" تعلن ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 29692 شخصًا

أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة الشهداء بالقصف الإسرائيلي للقطاع إلى 29692 شخصًا، مؤكدة ارتكاب جيش الاحتلال "مجازر جديدة ضد العائلات" في غزة.
وقالت الوزارة في بيان: "ارتكب الاحتلال الإسرائيلي سبعة مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 86 شهيدًا، و131 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".
وأضافت: "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ومَنَع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم".
وأوضحت: "ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 29692 شهيدًا و69879 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي".
وتُوَاصل القوات الإسرائيلية قصف القطاع، كما تستمر الاشتباكات على أكثر من محور، مع دخول الحرب على غزة يومها الـ142 في ظل وضع إنساني كارثي، وارتفاع في حصيلة الضحايا.