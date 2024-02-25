مجازر جديدة.. "صحة غزة" تعلن ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 29692 شخصًا

وتُوَاصل القوات الإسرائيلية قصف القطاع، كما تستمر الاشتباكات على أكثر من محور، مع دخول الحرب على غزة يومها الـ142 في ظل وضع إنساني كارثي، وارتفاع في حصيلة الضحايا.