روسيا تعلن إسقاط 3 مسيرات أوكرانية استهدفت العاصمة

من جهتها، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن إحدى الطائرات كانت تحلق فوق منطقة كالوغا جنوب غرب موسكو، بينما جرى تدمير الثانية شمال غرب العاصمة فوق منطقة استرينسكي، أما الثالثة فقد تم تدميرها فوق منطقة تفير شمال غرب موسكو.