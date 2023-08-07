السودان.. تواصل الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع والحكومة تطرح خارطة طريق

ويواصل طيران الاستطلاع تحليقه في عدد من المحاور القتالية مع محاولات مستمرة من المضادات الجوية التابعة للدعم السريع للتصدي له عن طريق إطلاق أسلحتها النارية، وفي أم درمان، هاجم سلاح المدفعية من قاعدة كرري العسكرية شمالي المدينة مواقع قوات الدعم السريع بالقذائف الثقيلة.