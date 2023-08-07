السودان.. تواصل الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع والحكومة تطرح خارطة طريق

تواصلت الاشتباكات في العاصمة السودانية الخرطوم وأم درمان بين الجيش وقوات الدعم السريع؛ فيما طرحت الحكومة خارطة طريق جديدة لإنهاء القتال.
وقصفت الطائرات الحربية المقاتلة التابعة للجيش السوداني، اليوم الاثنين، نقاط انتشار قوات الدعم السريع في مناطق سوبا شرق، وحي اللؤلوة بالريف الشرقي للعاصمة، وتصاعدت أعمدة دخانية كثيفة من الموقعين اللذيْن تم قصفهما.
ويواصل طيران الاستطلاع تحليقه في عدد من المحاور القتالية مع محاولات مستمرة من المضادات الجوية التابعة للدعم السريع للتصدي له عن طريق إطلاق أسلحتها النارية، وفي أم درمان، هاجم سلاح المدفعية من قاعدة كرري العسكرية شمالي المدينة مواقع قوات الدعم السريع بالقذائف الثقيلة.
على الجانب الآخر ووفق "روسيا اليوم"، قالت قوات الدعم السريع إنها لا تزال تسيطر على مقر القيادة العامة للجيش والمطار جنوبي الخرطوم، وأشار قائد ميداني تابع للقوات إلى أن ما يزيد على الـ90% من العاصمة تحت سيطرتهم.
وسياسيًّا، كشف "مالك عقار"، نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عن خارطة طريق مقترحة للحكومة السودانية لإنهاء الحرب.
وبحسب "عقار" فإن الخارطة تبدأ بالفصل بين قوات الجيش والدعم السريع، وتنتهي بعملية سياسية، كما تضمن الخريطة تعجيل إيصال العون لضحايا الحرب وضمانة حماية وسلامة المدنيين.