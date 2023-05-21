قطر تدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي لباحات المسجد الأقصى

وحذرت وزارة الخارجية القطرية في بيان اليوم، من السياسة التصعيدية التي تتبناها الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدةً أن المحاولات المتكررة للمساس بالوضع الديني والتاريخي للمسجد الأقصى ليست اعتداءً على الفلسطينيين فحسب، بل على ملايين المسلمين حول العالم.