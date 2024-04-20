إصابة 11 فلسطينيًّا وتفجير 3 منازل في ثاني أيام حصار مخيم نور شمس بطولكرم

وأطلقت مؤسساتُ وفعاليات محافظة طولكرم نداءً إلى المؤسسات الدولية وكافة الجهات للتدخل في السماح بدخول الطواقم الطبية إلى مخيم نور شمس، ووقف العدوان والحصار عنه، اللذين خلّفا أوضاعًا صعبة للمواطنين على مدار يومين؛ حيث النقص في الطعام والمياه والأدوية للمرضى، خاصة الأمراض المزمنة، وانقطاع الكهرباء والماء والاتصالات عن مناطق شاسعة منه.