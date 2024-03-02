"إصابات أغلبها بإطلاق النار وفيديو مُربِك".. تقارير تكشف كذب الرواية الإسرائيلية بشأن مذبحة شارع الرشيد

ولم تكن الأمم المتحدة هي من نظّمت قافلة المساعدات الخميس؛ إذ إنها كانت تحت مراقبة من الجيش الإسرائيلي، الذي قال: إن قواته كانت تؤمّنها لضمان وصولها إلى شمال غزة، فيما يثير إطلاق النار على الفلسطينيين تساؤلات حول ما إذا كانت "إسرائيل" ستكون قادرة على الحفاظ على النظام إذا واصلت خططها لما بعد الحرب على غزة.