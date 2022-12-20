الأمين العام للأمم المتحدة يستبعد انتهاء الحرب الدائرة في أوكرانيا قريباً

وقال الأمين العام في مؤتمره الصحافي السنوي لنهاية العام في نيويورك "لست متفائلاً بإمكان عقد محادثات سلام في المستقبل القريب".. والغزو الروسي لأوكرانيا في شهره العاشر وكان قد بدأ في 24 فبراير.