الأمين العام للأمم المتحدة يستبعد انتهاء الحرب الدائرة في أوكرانيا قريباً

أبدى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش؛ عدم تفاؤل بإمكان أن تنتهي الحرب التي تشنّها روسيا في أوكرانيا قريباً، لكنّه أمل بأن تنتهي العام المقبل.
وقال الأمين العام في مؤتمره الصحافي السنوي لنهاية العام في نيويورك "لست متفائلاً بإمكان عقد محادثات سلام في المستقبل القريب".. والغزو الروسي لأوكرانيا في شهره العاشر وكان قد بدأ في 24 فبراير.
وشنّت روسيا هجمات بوساطة مسيّرات استهدفت بنى تحتية في كييف في حربٍ لا مؤشرات تدل على تراجع حدّتها. وقال غوتيريش في مقر الأمم المتحدة في نيويورك "أعتقد أن المواجهة العسكرية ستستمر".
وتابع "أعتقد أن علينا أن ننتظر (حلول) لحظة تكون فيها المفاوضات الجدية من أجل السلام ممكنة"، مضيفاً أنه لا يرى مؤشرات تدل على مفاوضات من هذا النوع "في الأفق" الراهن.