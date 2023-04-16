السودان.. الجيش ينفي إسقاط طائرة "سوخوي" وأنباء عن مقتل عدد من القيادات من "الجانبين"

نفى الجيش السوداني اليوم، ما أعلنته قوات الدعم السريع بشأن إسقاط طائرة سوخوي؛ فيما أشارت تقارير إلى مقتل قائد الجيش في قاعدة "جبل أولياء" جنوب الخرطوم خلال الاشتباكات.
وكشفت تقارير إخبارية عن مقتل قائد قوة القيادة العامة بالجيش السوداني خلال الاشتباكات، وسط أنباء عن مقتل قائدي قطاع شمال دارفور وقطاع غرب دارفور بالدعم السريع خلال الاشتباكات.
من جهتها ناشدت نقابة أطباء السودان، المنظمات الإنسانية الإقليمية والدولية تقديم العون وإمدادات طبية.
وكانت حصيلة قتلى الاشتباكات المستمرة في السودان بين الجيش النظامي والقوات شبه العسكرية "الدعم السريع"، قد ارتفعت إلى 56 قتيلًا مدنيًّا، كما أعلنت نقابة الأطباء.
وقالت النقابة إن "العدد الإجمالي للقتلى بين المدنيين بلغ 56 قتيلًا". وتحدثت عن "عشرات القتلى" في صفوف قوات الأمن لكن لا تشملهم حصيلة القتلى هذه.