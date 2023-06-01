روسيا تعلن الكشف عن "مؤامرة تجسُّس أمريكية" باستخدام هواتف آبل

وأشار إلى أن "الاستهداف الأمريكي شمل هواتف دبلوماسيين أجانب في روسيا، ودول كانت من ضمن الاتحاد السوفيتي السابق، ودول ضمن حلف شمال الأطلسي وإسرائيل وسوريا والصين".