روسيا تعلن الكشف عن "مؤامرة تجسُّس أمريكية" باستخدام هواتف آبل

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم "الخميس"، أنه "كشف مؤامرة من وكالة الأمن القومي الأمريكية لاختراق نقاط ضعف مصنعة خصيصًا في هواتف آبل باستخدام برمجيات خبيثة لم يسبق معرفتها".
وذكر جهاز الأمن الروسي، في بيان: "أن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي كشف عن أن أجهزة أمن أمريكية بارزة قامت بتحركات مخابراتية باستخدام هواتف آبل".
وأضاف: أن "آلافًا عدة من الهواتف مصابة بتلك البرمجيات الخبيثة؛ منها هواتف داخل روسيا"؛ وفقًا لـ"فرانس برس".
وأشار إلى أن "الاستهداف الأمريكي شمل هواتف دبلوماسيين أجانب في روسيا، ودول كانت من ضمن الاتحاد السوفيتي السابق، ودول ضمن حلف شمال الأطلسي وإسرائيل وسوريا والصين".