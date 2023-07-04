إثر هجوم بطائرات مُسيرة.. اضطراب في حركة الملاحة الجوية بمطار موسكو الرئيسي

قالت وزارة الدفاع الروسية: إن أوكرانيا شنّت هجومًا بطائرات مُسيرة على موسكو، تسبّب في تحويل مسارات رحلات جوية من مطار فنوكوفو الدولي.
وقالت تقارير: إنه جرى استخدام خمس طائرات من دون طيار في هجوم يوم الثلاثاء، الذي استهدف أيضًا مواقع في منطقة أوسع في محيط العاصمة الروسية.
وقالت وزارة الدفاع: إن جميع الطائرات المُسيرة قد أسقطت ولم تقع إصابات أو أضرار.
ولم تعلن أوكرانيا مسؤوليتها عن الهجوم المزعوم.
وقد رُفعت الآن القيود المفروضة على حركة الطيران في مطار فنوكوفو، أحد المطارات الدولية الثلاثة في موسكو. وكانت من بين الرحلات الجوية التي تأثّرت جرّاء الهجوم رحلات قادمة من تركيا والإمارات العربية المتحدة ومصر.
ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية: أسقطت أنظمة الدفاع الجوي أربعًا من الطائرات المُسيرة التي كانت تحلّق في منطقة موسكو، وتم اعتراض الطائرة الخامسة إلكترونيًّا قبل تحطمها.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، ماريا زاخاروفا، على تطبيق تليغرام: إن "محاولة نظام كييف مهاجمة منطقة تضمّ بنى تحتية مدنية، بما في ذلك مطار يستقبل الرحلات الدولية؛ هو عمل إرهابي جديد".