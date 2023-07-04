إثر هجوم بطائرات مُسيرة.. اضطراب في حركة الملاحة الجوية بمطار موسكو الرئيسي

وقد رُفعت الآن القيود المفروضة على حركة الطيران في مطار فنوكوفو، أحد المطارات الدولية الثلاثة في موسكو. وكانت من بين الرحلات الجوية التي تأثّرت جرّاء الهجوم رحلات قادمة من تركيا والإمارات العربية المتحدة ومصر.