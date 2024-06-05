وكالة الطاقة الذرية تتبنى قراراً ضد إيران للتراجع عن قرار حظرها دخول مفتشين

وفي التفاصيل، قال دبلوماسيون إن المجلس وافق على القرار بتأييد 20 دولة ومعارضة اثنتين وامتناع 12 عن التصويت. وهذا القرار متابعة للقرار السابق الذي صدر قبل 18 شهراً وأمر إيران بالامتثال السريع لتحقيق تجريه الوكالة منذ سنوات في آثار اليورانيوم التي تم العثور عليها، في مواقع غير معلنة.