بالتنسيق مع مركز إسطنبول.. أنقرة تكشف آلية خروج وتصدير الحبوب للأسواق العالمية

وبحسب "روسيا اليوم" نقلت "بلومبرغ" عن "قالين" قوله إنه "وحتى نهاية العام الحالي، وبالتنسيق مع مركز الحبوب في إسطنبول، الذي سيكون تحت إشراف الأمم المتحدة، يمكن نقل من 40- 50 مليون طن من الحبوب من روسيا وأوكرانيا إلى الأسواق العالمية". ووفقًا له فإن هناك 20- 25 طنًّا من الحبوب في مستودعات أوكرانيا، و25- 30 طنًّا في مستودعات روسيا. كما لم يستبعد "قالين" تمديد اتفاقيات الحبوب، وقال: "لقد تم توقيع الاتفاقيات لمدة 4 أشهر قابلة للتجديد تلقائيًّا بموافقة الطرفين (الروسي والأوكراني)".