قصف إسرائيلي مستمر على قطاع غزة وسط دعوات لوقف إطلاق النار

استهدفت عمليّات قصف وقنص، الجمعة، مستشفيات ومدرسة في شمال غزّة حيث يُعالج مئات الجرحى ويحتمي آلاف النازحين، حسبما أفادت مصادر طبّية وفي حكومة حماس، مع تشديد إسرائيل الضغط على المراكز الطبّية ومواصلة المدنيين الفرار نحو جنوب القطاع المحاصر.