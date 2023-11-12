قصف إسرائيلي مستمر على قطاع غزة وسط دعوات لوقف إطلاق النار

استهدفت عمليّات قصف وقنص، الجمعة، مستشفيات ومدرسة في شمال غزّة حيث يُعالج مئات الجرحى ويحتمي آلاف النازحين، حسبما أفادت مصادر طبّية وفي حكومة حماس، مع تشديد إسرائيل الضغط على المراكز الطبّية ومواصلة المدنيين الفرار نحو جنوب القطاع المحاصر.
وتوعّد الجيش الإسرائيلي بقتل عناصر حماس إذا شُوهدوا وهم يُطلقون النار من المستشفيات، مكرراً اتهام الحركة بأنها "تنشط" من داخل المراكز الطبّية، وهو ما سبق للحركة أن نفته.
وأعلنت إسرائيل، الجمعة، خفض حصيلة ضحايا الهجوم الذي شنّته حماس على أراضيها في 7 أكتوبر، من 1400 إلى 1200 قتيل، وأوضحت أنّ "هذه الحصيلة ليست نهائيّة".
وكانت السلطات قد أكّدت أنّ أغلبية القتلى مدنيّون وسقط معظمهم في اليوم الأوّل للهجوم غير المسبوق، كما خُطف ما يقارب 240 شخصاً ونُقلوا إلى غزّة.
وأعلن الجيش الإسرائيلي السبت أن نحو 200 ألف شخص نزحوا من شمال قطاع غزة الى الجنوب، فيما يستمر القتال هناك بين جنوده ومقاتلي حماس.
وقال المتحدث العسكري دانيال هاغاري في تصريح متلفز "نحو 200 ألف شخص غادروا الشمال في الأيام الثلاثة الماضية وانتقلوا الى الجنوب".
وأكّد أبو عبيدة؛ الناطق العسكري باسم كتائب عزالدين القسّام؛ الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن الدبابات الإسرائيلية تواجه مقاومة عنيفة واشتباكات ضارية تجبرها على التراجع وتغيير مسار التوغل.
وأضاف، أن المواجهة غير متكافئة، لكنها تخيف وترعب أعتى قوة في المنطقة.
وقال إننا وثّقنا تدمير أكثر من 160 آلية عسكرية إسرائيلية.