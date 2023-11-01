"التعاون الإسلامي" تدين مجزرة ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جباليا للمرة الثانية

أدانت منظمة التعاون الإسلامي اليوم استمرار أعمال القتل والتدمير والتهجير التي يقترفها الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين التي كان آخرها المجزرة البشعة نتيجة استهداف منطقة الفالوجا بمخيم جباليا للمرة الثانية في خلال 24 ساعة إضافة إلى القصف الهمجي لمخبز في مدينة غزة ما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك في إطار جرائم الحرب الإسرائيلية المتواصلة التي تستهدف بشكل عشوائي ومتعمد كل أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة المحاصر.