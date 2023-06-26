العالم
بالرغم من اكتوائهم بنارها.. "لافروف": "فاغنر" ستواصل عملياتها في مالي وإفريقيا الوسطى
أشار إلى أن تمرُّدها لن يؤثر على علاقات روسيا مع شركائها وأصدقائها
أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الاثنين أن مجموعة فاغنر للمرتزقة ستواصل عملياتها في مالي وجمهورية إفريقيا الوسطى، على الرغم من تمرُّد قائدها يفغيني بريغوجين، الذي أُنهي أواخر الأسبوع.
وفي مقابلة أجرتها معه قناة "آر تي" الروسية قال "لافروف": "إن عناصر فاغنر يعملون في الدولتين بصفة مدربين. وبالطبع سيتواصل هذا العمل"، وفقا لـ"فرانس برس".
وأضاف: "إن تمرد فاغنر لن يؤثر على علاقات روسيا مع شركائها وأصدقائها".