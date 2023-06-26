بالرغم من اكتوائهم بنارها.. "لافروف": "فاغنر" ستواصل عملياتها في مالي وإفريقيا الوسطى

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الاثنين أن مجموعة فاغنر للمرتزقة ستواصل عملياتها في مالي وجمهورية إفريقيا الوسطى، على الرغم من تمرُّد قائدها يفغيني بريغوجين، الذي أُنهي أواخر الأسبوع.