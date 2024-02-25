اليوم الـ142 للعدوان.. 8 مجازر ضد العائلات بغزة راح ضحيتها 92 شهيدًا آخر 24 ساعة

تَواصل العدوان الإسرائيلي لليوم الـ142 على التوالي باستشهاد وإصابة عشرات المواطنين، بينهم أطفال ونساء.
واستشهد اليوم عدد من المواطنين وأصيب آخرون بجروح مختلفة؛ إثر تجدد القصف المدفعي الإسرائيلي على المناطق الغربية لمدينة خان يونس، وعلى حي الصبرة في مدينة غزة.
واستشهد مواطن وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية استهدفت منزلًا في منطقة الشعف شرق مدينة غزة، بالتزامن مع إطلاق نار من طائرات الاحتلال المسيرة وقصف مدفعي على الأحياء الشرقية للمدينة.
ووفق وكالة وفا للأنباء شهد حي الزيتون جنوب مدينة غزة، اشتباكات عنيفة وسماع دوي انفجارات، وفي بيت لاهيا، قالت مصادر محلية إنه تم انتشال شهيد جراء قصف منزل وما زال العديد من المفقودين تحت الأنقاض.
وكان مواطنان قد استشهدا وأصيب 4 آخرون، مساء أمس السبت؛ إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي مخيم الشاطئ غرب غزة.
وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت تجمعًا للمواطنين في مخيم الشاطئ؛ مما أدى إلى استشهاد مواطنيْن وإصابة 4 آخرين بجروح خطيرة.
وقالت وزارة الصحة في بيان: إن "الاحتلال ارتكب 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 92 شهيدًا و123 مصابًا خلال الـ24 ساعة الماضية".
وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء إلى 29.606 شهداء، و69.737 جريحًا، منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر أكتوبر الماضي.