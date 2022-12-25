أوكرانيا تعلن زوال خطر هجمات روسية بعد حالة إنذار عمّت البلاد

أعلن مسؤولون أوكرانيون أن صفارات انطلقت في كييف وجميع المناطق الأوكرانية، اليوم (الأحد) لكن لم ترد تقارير عن أي هجمات روسية جديدة، مما دعا السلطات إلى إعلان زوال الخطر.
وأفادت تقارير بأن صفارات الإنذار، ربما انطلقت بعد أن حلقت طائرات روسية في سماء بيلاروس، وأن إعلان زوال الخطر صدر بعد عودتها لقواعدها، وفقاً لـ"رويترز"، التي لم تتحقق على الفور من تلك المعلومات.
من جهته، بين متحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية للتلفزيون الرسمي أن المقاتلات العسكرية الروسية تحلق على مدار الساعة تقريباً، لكن كل ما يحلق في الجو يجب أن يكون تحت سيطرتنا.