أوكرانيا تعلن زوال خطر هجمات روسية بعد حالة إنذار عمّت البلاد

أعلن مسؤولون أوكرانيون أن صفارات انطلقت في كييف وجميع المناطق الأوكرانية، اليوم (الأحد) لكن لم ترد تقارير عن أي هجمات روسية جديدة، مما دعا السلطات إلى إعلان زوال الخطر.