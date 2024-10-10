الأمم المتحدة: الهجمات الإسرائيلية على المرافق الصحية في غزة جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية

وأوضحت رئيسة اللجنة، نافي بيلاي، أن إسرائيل يجب أن توقف فورًا تدميرها العشوائي وغير المسبوق للمرافق الصحية في غزة، حيث أشار التقرير إلى أن الهجمات استهدفت بشكل خاص المرافق الطبية المخصصة لرعاية الأطفال وحديثي الولادة، مما تسبب في معاناة هائلة للأطفال المرضى بحرمانهم من العلاج، وفرضت ظروفًا معيشية تهدف إلى إهلاك أجيال من الأطفال الفلسطينيين.