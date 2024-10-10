الأمم المتحدة: الهجمات الإسرائيلية على المرافق الصحية في غزة جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية

كشفت لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت سياسة منسقة لتدمير نظام الرعاية الصحية في غزة، ضمن هجوم أوسع يشمل ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما فيها الإبادة.
وأوضحت رئيسة اللجنة، نافي بيلاي، أن إسرائيل يجب أن توقف فورًا تدميرها العشوائي وغير المسبوق للمرافق الصحية في غزة، حيث أشار التقرير إلى أن الهجمات استهدفت بشكل خاص المرافق الطبية المخصصة لرعاية الأطفال وحديثي الولادة، مما تسبب في معاناة هائلة للأطفال المرضى بحرمانهم من العلاج، وفرضت ظروفًا معيشية تهدف إلى إهلاك أجيال من الأطفال الفلسطينيين.
وأضاف التقرير أن آلاف المعتقلين، من الأطفال والبالغين، تعرضوا للاعتقال التعسفي وإساءة المعاملة بشكل ممنهج، بما في ذلك التعذيب الجسدي والنفسي، مما يصنف كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وأكد أن وفيات المعتقلين بسبب التعذيب ترقى إلى جرائم القتل العمد وانتهاك الحق في الحياة.