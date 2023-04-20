السودان.. عدد ضحايا الاشتباكات مصدر جدل كبير وتضارب في المعلومات

لا يزال عدد ضحايا الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، مَثار جدل كبير وتضارب في المعلومات؛ ففي حين قالت نقابة أطباء السودان إن عدد القتلى ارتفع بنهاية اليوم الخامس للاشتباكات إلى 198 قتيلًا مدنيًّا؛ تُفيد تقارير ومصادر أجنبية بأن العدد بلغ قرابة 270 قتيلًا مدنيًّا.
وفي آخر إحصائية لعدد الضحايا، قالت نقابة أطباء السودان، في تقريرها الميداني اليوم الخميس: إن العدد ارتفع إلى 198 حالة وفاة و1207 إصابات بين المدنيين.
وجاء في التقرير الميداني للنقابة: ما زالت الاشتباكات جارية بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة لليوم الخامس على التوالي، والتي أسفرت عن مزيد من الضحايا، يجري حصرهم حتى لحظة إصدار التقرير في العاصمة والأقاليم، وارتفع عدد الوفيات منذ بداية الاشتباكات إلى 198 حالة وفاة بين المدنيين، و1207 حالات إصابة بين المدنيين.
وتابعت: حصيلة حصر الضحايا بين المدنيين ليوم الثامن عشر من أبريل 2023، هي 24 حـالة وفاة بين المدنيين، و166 حـالة إصابة، من بينها العديد من الحالات غير المستقرة.
ونوهت النقابة بأنه يوجد عدد من الإصابات والوفيات غير مشمولة في هذا الحصر، ولم تتمكن من الوصول للمستشفيات لصعوبة التنقل والوضع الأمني في البلاد.
من ناحيته، أدان البيت الأبيض العنف في السودان، وقال إن العمليات العسكرية تَسببت في عدد كبير من الوفيات.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير للصحفيين: تشير التقديرات إلى أن عدد القتلى وصل إلى نحو 270 جراء الاشتباكات المستمرة بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ أيام.
ووفقًا لما أعلنته سفارات الدول الغربية في الخرطوم، في بيان مشترك الأربعاء؛ فقد قُتِل أكثر من 270 مدنيًّا في المعارك الدائرة في السودان منذ السبت بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وحذّرت سفارات الدول الغربية من أن هذه ليست سوى "حصيلة مؤقتة".
وقالت البعثات الدبلوماسية الـ15 وخاصة من بينها سفارات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والنرويج: إن "الحصيلة مرتفعة"، ويجب على طرفي القتال أن "يوقفوا الأعمال العدائية فورًا ودون شروط مسبقة"؛ مُحَذّرة من أن المعارك الضارية المتواصلة تتخللها "هجمات تستهدف المدنيين والدبلوماسيين والعاملين في المجال الإنساني".
ويخشى من أن الحصيلة الفعلية للقتلى أعلى بكثير؛ إذ إن العديد من الجرحى لا يمكنهم الوصول إلى المستشفيات.
وقالت لجنة أطباء السودان في تقريرها الجديد الصادر اليوم الخميس، بعد نهاية اليوم الخامس للاشتباكات: إن عددًا متزايدًا من المستشفيات متوقفة عن الخدمة.
وقالت لجنة أطباء السودان: إنه من أصل 74 مستشفى أساسية في العاصمة والولايات المتاخمة لمناطق الاشتباك، يوجد 52 مستشفى متوقفة عن الخدمة بنسبة 70%.
ومن بين المستشفيات المتوقفة عن الخدمة، يوجد 9 مستشفيات تعرضت للقصف، و19 مستشفى تعرضت للإخلاء القسري.
ومن أصل 74 مستشفى أساسية في العاصمة والولايات، يوجد 22 مستشفى تعمل بشكل كامل أو جزئي، بعضها يقدم خدمة إسعافات أولية فقط، وهي مهددة بالإغلاق أيضًا نتيجة لنقص الكوادر الطبية والإمدادات الطبية والتيار المائي والكهربائي.
وتعرضت 5 سيارات إسعاف للاعتداء من قِبَل القوات العسكرية وغيرها لم يُسمح لهم بالمرور لنقل المرضى وإيصال المعونات.