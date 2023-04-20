السودان.. عدد ضحايا الاشتباكات مصدر جدل كبير وتضارب في المعلومات

وجاء في التقرير الميداني للنقابة: ما زالت الاشتباكات جارية بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة لليوم الخامس على التوالي، والتي أسفرت عن مزيد من الضحايا، يجري حصرهم حتى لحظة إصدار التقرير في العاصمة والأقاليم، وارتفع عدد الوفيات منذ بداية الاشتباكات إلى 198 حالة وفاة بين المدنيين، و1207 حالات إصابة بين المدنيين.