مقتل 56 مدنيًا على الأقل خلال 24 ساعة من القتال في السودان

وتضاعفت دعوات المجتمع الدولي إلى وقف القتال، لكنها لم تُجدِ. وصدرت آخر هذه الدعوات عن الصين الأحد.

كما أعلنت الجامعة العربية عن اجتماع طارئ الأحد، بشأن السودان بطلب من القاهرة - حيث يقع مقرها - والرياض وهما حليفان رئيسيان للجيش السوداني الذي يتصدى للقوات شبه العسكرية التي تريد إزاحته من السلطة.