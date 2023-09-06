زيارة مفاجئة لوزير الخارجية الأمريكي لأوكرانيا.. وإعلان مرتقب عن تمويل جديد بمليار دولار

وأوضح المسؤول الأمريكي أن واشنطن ستواصل جهودها، لكي يمتلك الأوكرانيون ما هم بحاجة إليه في هذه المرحلة من المعركة، في إشارة للهجوم المضاد الذي أطلقته كييف منذ يونيو ضد القوات الروسية التي تحتل نحو 20 بالمائة من الأراضي الأوكرانية في جنوب وشرق البلاد.