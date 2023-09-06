زيارة مفاجئة لوزير الخارجية الأمريكي لأوكرانيا.. وإعلان مرتقب عن تمويل جديد بمليار دولار

بدأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم (الأربعاء)، زيارة مفاجئة إلى كييف سيعلن خلالها عن تمويل أمريكي جديد لأوكرانيا.
وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية خلال الرحلة إلى كييف: "نتوقع أن يعلن وزير الخارجية عن تمويل أمريكي جديد لأوكرانيا بأكثر من مليار دولار".
وأوضح المسؤول الأمريكي أن واشنطن ستواصل جهودها، لكي يمتلك الأوكرانيون ما هم بحاجة إليه في هذه المرحلة من المعركة، في إشارة للهجوم المضاد الذي أطلقته كييف منذ يونيو ضد القوات الروسية التي تحتل نحو 20 بالمائة من الأراضي الأوكرانية في جنوب وشرق البلاد.
وأضاف أن التمويل الجديد سيشمل معدات ليس فقط للضربات، إنما أيضًا من أجل تحقيق خرق فعلي لخطوط الدفاع التي أقامها الروس.
وأشار إلى أن القوات الأوكرانية حققت تقدمًا لافتًا في الجنوب خصوصًا، لكن أيضًا في الشرق في الأيام والأسابيع الماضية.