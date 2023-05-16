بعد عام من طردها منه.. دول مجلس أوروبا تؤكد وحدتها ضد روسيا

يجتمع قادة الدول الـ46 الأعضاء في منظمة مجلس أوروبا، اليوم (الثلاثاء) في آيسلندا؛ للتعبير عن تضامنهم مع أوكرانيا ووحدة موقفهم ضدّ روسيا، بعد عام من طردها من المجلس.
وتهدف القمة، وهي الرابعة فقط في تاريخ مجلس أوروبا الذي تأسس قبل 75 عامًا تقريبًا، إلى زيادة وسائل تحميل روسيا المسؤولية الجنائية عن الدمار والجرائم التي تسبب بها غزوها لأوكرانيا، وفقاً لـ"فرانس برس".
وسيرأس القمة في ريكيافيك كلّ من المستشار الألماني أولاف شولتس، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، ونظيرته الإيطالية جورجيا ميلوني، فيما سيلقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كلمة افتتاحية عبر الفيديو.