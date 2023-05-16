بعد عام من طردها منه.. دول مجلس أوروبا تؤكد وحدتها ضد روسيا

وتهدف القمة، وهي الرابعة فقط في تاريخ مجلس أوروبا الذي تأسس قبل 75 عامًا تقريبًا، إلى زيادة وسائل تحميل روسيا المسؤولية الجنائية عن الدمار والجرائم التي تسبب بها غزوها لأوكرانيا، وفقاً لـ"فرانس برس".