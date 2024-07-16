ارتفاع حصيلة مجزرتَيْ وسط وجنوب قطاع غزة إلى 40 شهيدًا

ولفتت إلى استشهاد 17 فلسطينيًّا، وإصابة أكثر من 26 بجروح مختلفة، جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لخيام النازحين في منطقة المواصي جنوب القطاع، وذلك بعد ثلاثة أيام من ارتكاب مجزرة مروّعة في نفس المنطقة، أسفرت عن استشهاد 90 فلسطينيًّا وإصابة المئات بجروح وحروق.