بنجلاديش.. مقتل وإصابة أكثر من 100 في احتجاجات على ارتفاع الأسعار

قُتل شخص وأصيب العشرات بجروح، في بنجلاديش بعد أن أطلقت الشرطة النار على تظاهرة احتجاجاً على انقطاع التيار الكهربائي وارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وتصاعد الغضب الشعبي بسبب انقطاع الكهرباء لفترات طويلة في هذه الدولة الواقعة في جنوب آسيا التي تكافح لاستيراد ما يكفي من الوقود والغاز لتأمين الطاقة.
ودعا الى التظاهرة في مدينة نارايانغانج بالقرب من العاصمة دكا الحزب القومي البنجلاديشي المعارض.
وقال شاخاوات حسين المتحدث باسم الحزب، إن نحو 5 آلاف كانوا يشاركون في التظاهرة عندما هاجمتهم الشرطة.
وأضاف لوكالة فرانس برس "هاجمت الشرطة في بنجلاديش بالهراوات تجمعنا السلمي قبل أن تفتح النار. قُتل أحد نشطائنا الشبان"، مشيراً إلى أن الضحية تبلغ 25 عاماً.
وأكّدت الشرطة لفرانس برس، وفاة المتظاهر، لكنها لم تقدم تفاصيل أخرى.