تفجير عبوة ناسفة بجرافة عسكرية إسرائيلية في مخيم طولكرم

ووفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فقد أعلنت "القوى الوطنية والإسلامية في طولكرم، إضراباً شاملاً، اليوم الثلاثاء، لجميع مناحي الحياة، حداداً على أرواح الشهداء، وتنديداً بجرائم ومجازر الاحتلال".