بعد توافق "بايدن" و"مكارثي" عليه.. "النواب" يصوّت على اتفاق سقف الديْن

يُعرَض الاتفاق حول رفع سقف الديْن الأمريكي، الذي تم التوصل إليه، إثر مفاوضات ماراثونية، على النواب الأمريكيين، اليوم (الأربعاء)، لكن التصويت يبدو صعبًا أيضًا.
وينبغي أن ينال الاتفاق المبرم بين الرئيس الديمقراطي جو بايدن، ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي، موافقة النواب الذين أبدى بعضهم معارضة صريحة له، وإذا لم يحصل ذلك، تواجه الولايات المتحدة خطر التخلف عن سداد ديونها، وهو أمر غير مسبوق قد تكون تداعياته كارثية على الاقتصاد وفقًا لـ"فرانس برس".
وأعطت لجنة القوانين في مجلس النواب، أمس، أول إشارة على الاتجاه المقبل عبر المصادقة على مشروع القانون بتأييد غالبية سبعة أصوات ومعارضة ستة، حيث صوّت ضده جمهوريان وأربعة ديمقراطيين.
ويُطرح النص أمام مجلس النواب، الذي يضم غالبية جمهورية، ومن المرتقب حصول تصويت في جلسة عامة اليوم، قبل أن يُعرض النص أمام مجلس الشيوخ ذي الغالبية الديمقراطية للتصويت عليه أيضًا.