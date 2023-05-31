بعد توافق "بايدن" و"مكارثي" عليه.. "النواب" يصوّت على اتفاق سقف الديْن

وينبغي أن ينال الاتفاق المبرم بين الرئيس الديمقراطي جو بايدن، ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي، موافقة النواب الذين أبدى بعضهم معارضة صريحة له، وإذا لم يحصل ذلك، تواجه الولايات المتحدة خطر التخلف عن سداد ديونها، وهو أمر غير مسبوق قد تكون تداعياته كارثية على الاقتصاد وفقًا لـ"فرانس برس".