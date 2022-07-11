"كابوس" وقف إمدادات الغاز الروسي وإصابات "كورونا" تهوي بالأسهم الأوروبية

ومن المتوقع وفق سكاي نيوز عربية أن تتوقف الإمدادات لمدة 10 أيام، لكن الحكومات والأسواق والشركات تخشى من مد وقف الخط بسبب الحرب في أوكرانيا؛ مما قد يعطل ملء مستودعات التخزين استعدادًا للشتاء.