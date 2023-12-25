تتعامل مع قضايا كثيرة.. ما الخطوط العريضة للمبادرة المصرية لإنهاء حرب غزة؟

وتفيد المصادر بأن وفد حركة "حماس" تسلم المبادرة المصرية خلال زيارته إلى القاهرة السبت الماضي، وعاد إلى قطر للتشاور مع المكتب السياسي بشأنها، فيما ذكر مسؤول إسرائيلي أن "إسرائيل" تدرس المبادرة المصرية لوقف الحرب في غزة، وأن مجلس الحرب الإسرائيلي سيبحثها في اجتماعه اليوم (الاثنين)، بينما أشارت "القناة 13" الإسرائيلية، إلى أنه لا يوجد توافق في "إسرائيل" بشأن المبادرة المصرية، وأن "إسرائيل" مستعدة لقبول المرحلة الأولى، التي تشبه إلى حد ما الهدنة الأولى في غزة، لكنها غير مستعدة حاليًا للالتزام بالمراحل الأخرى، وخصوصًا المرحلة الثالثة.