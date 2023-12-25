تتعامل مع قضايا كثيرة.. ما الخطوط العريضة للمبادرة المصرية لإنهاء حرب غزة؟

في خضم التعثر الذي خيّم على مفاوضات الاتفاق على هدنة ثانية للحرب الدائرة في قطاع غزة، وتباعد المواقف بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة "حماس" وبقية الفصائل الفلسطينية في غزة حول بنود الاتفاق، الذي ترغب "إسرائيل" أن يتماثل مع الاتفاق الأول للهدنة، فيما تريد "حماس" والفصائل أن يؤدي إلى وقف نهائي للحرب؛ تقدمت مصر بمبادرة لإنهاء حرب غزة وسلمتها إلى "إسرائيل" و"حماس"، فما الخطوط العريضة للمبادرة المصرية؟ وما مواقف أطراف الحرب منها؟
تتكوّن المبادرة المصرية من ثلاث مراحل؛ المرحلة الأولى، تشمل بدء هدنة إنسانية لمدة أسبوعين قابلة للتمديد لأسبوعين أو ثلاثة، تطلق خلالها "حماس" سراح 40 من المحتجزين الإسرائيليين من فئتي النساء والأطفال (أقل من 18 عامًا)، والذكور من كبار السن خصوصًا المرضى، وفي المقابل، تطلق "إسرائيل" سراح 120 أسيرًا فلسطينيًا من نفس الفئتين، ويتم خلالها وقف الأعمال القتالية وتراجع الدبابات، وتدفق المساعدات الغذائية والطبية، والوقود وغاز الطهي لقطاع غزة.
وتتضمن المرحلة الثانية، إقامة حوار وطني فلسطيني برعاية مصرية؛ بهدف إنهاء الانقسام"، وتشكيل حكومة تكنوقراط (مستقلين) تتولى الإشراف على قضايا الإغاثة الإنسانية، وملف إعادة إعمار قطاع غزة، والتمهيد لانتخابات عامة ورئاسية فلسطينية.
فيما تشمل المرحلة الثالثة وقفًا كليًا وشاملًا لإطلاق النار، وصفقة شاملة لتبادل الأسرى تشمل كل العسكريين الإسرائيليين لدى "حماس" وحركة "الجهاد"، وفصائل أخرى يتم خلالها الاتفاق على عدد الأسرى الفلسطينيين الذين ستطلق سراحهم "إسرائيل" بما يشمل ذوي المحكوميات العالية، والذين اعتقلتهم "إسرائيل" بعد السابع من أكتوبر، كما تتضمن انسحابًا إسرائيليًا من مدن قطاع غزة، وتمكين النازحين من العودة إلى مناطقهم في غزة وشمال القطاع.
وتفيد المصادر بأن وفد حركة "حماس" تسلم المبادرة المصرية خلال زيارته إلى القاهرة السبت الماضي، وعاد إلى قطر للتشاور مع المكتب السياسي بشأنها، فيما ذكر مسؤول إسرائيلي أن "إسرائيل" تدرس المبادرة المصرية لوقف الحرب في غزة، وأن مجلس الحرب الإسرائيلي سيبحثها في اجتماعه اليوم (الاثنين)، بينما أشارت "القناة 13" الإسرائيلية، إلى أنه لا يوجد توافق في "إسرائيل" بشأن المبادرة المصرية، وأن "إسرائيل" مستعدة لقبول المرحلة الأولى، التي تشبه إلى حد ما الهدنة الأولى في غزة، لكنها غير مستعدة حاليًا للالتزام بالمراحل الأخرى، وخصوصًا المرحلة الثالثة.