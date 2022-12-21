أول مرة يغادر أوكرانيا منذ الغزو الروسي.. "زيلينسكي" يزور أمريكا

يستقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم (الأربعاء) في البيت الأبيض، نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي لم يغادر بلاده منذ الغزو الروسي في 24 فبراير، قبل أن يلقي كلمة أمام الكونجرس الأمريكي في زيارة تعدّ تاريخية.
وأفادت الناطقة الرئاسية الأمريكية كارين جان-بيار، في بيان، بأن هذه الزيارة تؤكد أن الولايات المتحدة ستدعم أوكرانيا طالما اقتضت الضرورة، وفقًا لـ"رويترز".
وتعتبر هذه الزيارة التي سيعلن خلالها عن مساعدة أمريكية جديدة لأوكرانيا وُصِفت بأنها كبيرة، تشمل خصوصًا نظام باتريوت للدفاعات الجوية المتطورة، تحديًا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.