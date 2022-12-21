أول مرة يغادر أوكرانيا منذ الغزو الروسي.. "زيلينسكي" يزور أمريكا

يستقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم (الأربعاء) في البيت الأبيض، نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي لم يغادر بلاده منذ الغزو الروسي في 24 فبراير، قبل أن يلقي كلمة أمام الكونجرس الأمريكي في زيارة تعدّ تاريخية.