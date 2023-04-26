قبل أقل من شهر من انتخابات الرئاسة.. "أردوغان" يلغي أنشطته الانتخابية لهذا السبب

بعد أن انسحب من مقابلة تلفزيونية بسبب إصابته بـ"وعكة"، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه سيلغي أنشطته الانتخابية المقررة، للأربعاء؛ إثر إصابته بإنفلونزا المعدة، قبل أقل من شهر من الانتخابات الرئاسية في تركيا.
وكتب أردوغان (69 عامًا) على حسابه الرسمي على "تويتر": "اليوم (الأربعاء) سأرتاح في المنزل بناءً على نصيحة أطبائنا".
ووفق "سكاي نيوز عربية" قطع أردوغان، الثلاثاء، مقابلة تلفزيونية مباشرة، قبل أن يعود ويعتذر متحدثًا عن إصابته بإنفلونزا المعدة.
وكان مقررًا للرئيس التركي أن ينهي الأمسية بمقابلة مباشرة مشتركة مع قناتي Ulke وKanal 7.
وبدأ ظهوره التلفزيوني بعد تأخير لأكثر من 90 دقيقة، ثم قطعه بعد 10 دقائق خلال طرح سؤال عليه، وعاد بعد 15 دقيقة، واعتذر قائلًا إنه أصيب بوعكة.
وقال: "أمس واليوم كان هناك عمل كثير، بسبب ذلك أصبت بإنفلونزا المعدة، للحظة تساءلت إذا ألغيت اللقاء هل سيُفهم الأمر بشكل خاطئ. لكننا كنا قد قطعنا وعدًا، أطلب السماح منكم ومن جمهوركم".
وبدا وجه أردوغان متعبًا وعيناه تدمعان خلال حديثه، ثم أجاب عن بضعة أسئلة أخرى قبل انتهاء اللقاء.
ويخوض الرئيس التركي حملة انتخابية دون كلل، قبل انتخابات رئاسية وتشريعية في 14 مايو، تبدو نتائجها غير محسومة.