المجلس الانقلابي في النيجر يدعو لتنظيم مزيد من التظاهرات الداعمة

وكانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، قد حذرت في وقت سابق، من أنها قد تستخدم القوة في حال لم تتم إعادة الرئيس المنتخب محمد بازوم إلى منصبه بحلول الساعة 23:00 بتوقيت غرينتش يوم الأحد.