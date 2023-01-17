مجلس الأمن الدولي يعقد غدًا لقاءً مفتوحًا حول القضية الفلسطينية

وأشار في حديث صحفي إلى أهمية استمرار الضغط الدولي على الاحتلال الإسرائيلي للتراجع عن الإجراءات غير القانونية، التي اتخذها بحق الشعب الفلسطيني، لافتاً النظر إلى أهمية العريضة التي وقعت عليها عشرات الدول رفضاً لإجراءات الاحتلال الأخيرة ضد الشعب الفلسطيني، والتي تدعو أيضاً الاحتلال إلى التراجع الفوري عن تلك الإجراءات.