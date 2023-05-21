تواصل الاحتجاجات للأسبوع العشرين ضدّ "إصلاح القضاء" في إسرائيل

تظاهر حشد من الإسرائيليين، مساء السبت، في تل أبيب للأسبوع العشرين على التوالي احتجاجاً على خطة حكومة بنيامين نتنياهو لإصلاح النظام القضائي.
رفع المتظاهرون لافتات كتب على بعضها "بيبي عدو الديموقراطية" و"وزير الجريمة".
ويتظاهر إسرائيليون أسبوعياً منذ يناير للتنديد بخطة الإصلاح وبحكومة نتنياهو المتهم بالفساد في سلسلة من القضايا.
وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي في 27 مارس "تعليق" المشروع لإعطاء "فرصة للحوار"، لكن التعبئة ضد الإصلاح لا تزال قوية.
وقال المتظاهر عاموس تاناي (52 عاما) لوكالة فرانس برس "نقف معا دفاعاً عن الديموقراطية الإسرائيلية"، داعياً إلى وحدة "فئات من المجتمع الإسرائيلي ظلت تراقب في صمت طوال هذه السنوات".
وأضاف "لكننا اليوم نهتف ونحاول أن نكون أقوياء"، فيما لم تقدم الشرطة أرقاماً رسمية عن عدد المتظاهرين.