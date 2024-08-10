"حماس": مجزرة "مصلى التابعين" تأكيدٌ على استمرار الاحتلال في حرب الإبادة بتواطؤ أمريكي

وأضافت -وفق "روسيا اليوم"- أن "هذه المجزرة البشعة التي يرتكبها جيش الاحتلال النازي والتي استهدفت مدرسة مكتظة بالنازحين في أثناء صلاة الفجر ضدّ المدنيين الآمنين العزل، ليسقط أكثر من 100 شهيد وعشرات الجرحى من المدنيين الأبرياء العزّل لتتناثر جثثهم أشلاء متفحمة، هي تأكيدٌ واضحٌ من الحكومة الصهيونية، على مُضيها في حرب الإبادة ضد شعبنا الفلسطيني، عبر الاستهداف المتكرّر والممنهج للمدنيين العزّل، في مراكز النزوح والأحياء السكنية، وارتكاب أبشع الجرائم بحقهم".