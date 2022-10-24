"زيلينسكي" يدعو إسرائيل إلى الانضمام لأوكرانيا في قتال روسيا

وأضاف: "أهي مع العالم الديمقراطي، الذي يتكاتف في وجه التهديد الوجودي لوجوده؟ أم مع من يحاولون غض أبصارهم عن الإرهاب الروسي، حتى وإن كانت تكلفة الإرهاب المستمر هي الدمار التام لأمن العالم"، وفقاً لـ"رويترز".