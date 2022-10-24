"زيلينسكي" يدعو إسرائيل إلى الانضمام لأوكرانيا في قتال روسيا

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إسرائيل اليوم (الاثنين) إلى الانضمام لبلاده في قتال روسيا.
وفي خطاب عبر الفيديو لمؤتمر لصحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، تساءل "زيلينسكي": "ألم يأن لدولتكم اختيار في صف من ستكون؟".
وأضاف: "أهي مع العالم الديمقراطي، الذي يتكاتف في وجه التهديد الوجودي لوجوده؟ أم مع من يحاولون غض أبصارهم عن الإرهاب الروسي، حتى وإن كانت تكلفة الإرهاب المستمر هي الدمار التام لأمن العالم"، وفقاً لـ"رويترز".
وطالب الرئيس الأوكراني من القادة الإسرائيليين إعادة النظر في إرسال دفاعات جوية إلى أوكرانيا.