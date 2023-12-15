رصد ثم دك.. شاهد: قذائف الهاون تُسقط قوة إسرائيلية.. وإخلاء عاجل للمصابين

أظهر مقطع فيديو نشرته كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، استهداف مشترك لـ"القسام" و"سرايا القدس" لتجمع لجنود الاحتلال شرق خانيونس بقذائف الهاون.
ويظهر في الفيديو رصد المقاومة لتجمع لعدد من الجنود الإسرائيليين، وتبعه ذلك بدكهم بقذائف الهاون من العيار الثقيل.
وفي لقطة أخرى، تظهر المروحيات الإسرائيلية في موقع تجمع الجنود؛ لإخلاء المصابين، وحمل الجرحى إلى المستشفيات.
يُشار إلى ارتفاع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 124 قتيلاً منذ بداية العملية البرية الإسرائيلية في قطاع غزة يوم 27 أكتوبر الماضي، فيما وصل عدد قتلاهم إلى أكثر من 449 قتيلاً منذ بدء عملية طوفان الأقصى في السابع من الشهر نفسه، وذلك وفقاً للأرقام الإسرائيلية المعلنة، التي يرجح محللون أن تكون أكثر من ذلك.