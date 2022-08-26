جرّاء الحصار المتواصل.. في قطاع غزة يحرقون البلاستيك لاستخراج الوقود

يطلب محمود الكفارنة من أحد عماله إشعال مزيد من الحطب أسفل خزان ملأه بنحو طن من مادة البلاستيك ليقوم بصهره وتحويله إلى وقود يبيعه في السوق المحلي في قطاع غزة المحاصر الذي يشهد أزمة طاقة تؤدي إلى ارتفاع أسعارها، بينما يعد سكانه من الأفقر في العالم.