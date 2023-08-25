أول رئيس أمريكي تلتقط له صورة "جنائية".."ترامب" في الحجز يصف إحساسه!

وبعد لحظات من التقاط صورته يوم الخميس، نشر "ترامب" الصورة على منصة Truth Social الخاصة به، إلى جانب رابط لجمع التبرعات. وفي وقت لاحق، شارك المرشح الرئاسي الجمهوري لعام 2024 الصورة ورابطاً لموقعه على ويب على منصة إكس (تويتر سابقًا)، في أول منشور له على المنصة منذ أكثر من عامين.