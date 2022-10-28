كوريا الشمالية تُطلق صاروخَيْن باليستيَّيْن والعالم "يحبس أنفاسه"

وحذّرت سول من أن كيم جونغ أون؛ قد يكون على وشك إجراء تجربة نووية أخرى، كما قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن العالم "يحبس أنفاسه" قبل تجربة نووية محتملة لكوريا الشمالية ستكون "تأكيداً جديداً" على أن برنامجها النووي "يتقدّم بكامل طاقته".