روسيا تدعو إلى إنهاء القتال في غزة لتفادي اندلاع حرب أوسع نطاقاً

دعت روسيا، اليوم (الاثنين) إلى إنهاء القتال في غزة، واستئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية؛ لتفادي خطر اندلاع حرب أوسع نطاقاً، ومنع زيادة النشاط الإرهابي.