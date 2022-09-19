اتفاق وشيك بين ألمانيا والإمارات لاستيراد الغاز الطبيعي المسال

رجَّح وزير الاقتصاد الألماني روبيرت هابيك اليوم الاثنين أن يوقِّع المستشار أولاف شولتس على اتفاق لاستيراد الغاز الطبيعي المسال من الإمارات العربية المتحدة نهاية الأسبوع الحالي.
وبيَّن "هابيك" خلال مؤتمر صحفي، عقده في مدينة لوبمين على ساحل بحر البلطيق، أن المفاوضات مع الجانب الإماراتي وصلت إلى مرحلة متقدمة، وأن برلين تسعى إلى توقيع اتفاقيات أخرى مع منتجين آخرين في المنطقة، وفقًا لـ"يورونيوز".
وأضاف بأن ألمانيا تسعى إلى عقد صفقات أيضًا مع بلدان أخرى، بينها بلدان إفريقية، لكنه لم يُسمِّها بالاسم.
وقال الوزير الألماني: "بهذه الطريقة سنتمكن من سد الثغرة التي خلفها نقص إمدادات الغاز الروسي".
ويقوم "شولتس" بجولة إلى منطقة الخليج العربي، تستمر يومين، سيزور خلالها السعودية وقطر. وهي تأتي ضمن مسعى ألماني أشمل لتأمين بدائل عن مصادر الطاقة الروسية.