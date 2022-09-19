اتفاق وشيك بين ألمانيا والإمارات لاستيراد الغاز الطبيعي المسال

وبيَّن "هابيك" خلال مؤتمر صحفي، عقده في مدينة لوبمين على ساحل بحر البلطيق، أن المفاوضات مع الجانب الإماراتي وصلت إلى مرحلة متقدمة، وأن برلين تسعى إلى توقيع اتفاقيات أخرى مع منتجين آخرين في المنطقة، وفقًا لـ"يورونيوز".