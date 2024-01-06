"هجمات وحرب واضطرابات".. أسباب وراء "صعود أسعار النفط مطلع العام الجديد"

وعطل المتظاهرون في ليبيا الإمدادات من حقلي الشرارة والفيل، وهو ما قد يؤدي إلى خروج حوالي "300" ألف برميل يوميًّا من السوق. وفي الوقت نفسه أعلنت جماعةُ الحوثي المسلحة في اليمن مسؤوليتَها عن هجوم آخر على سفينة تجارية في البحر الأحمر.