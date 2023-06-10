بعد انفجار السدّ.. ما مصير "أكبر محطة نووية بأوروبا"؟ تحذير لـ"الطاقة الذرية"

وفي وقت لاحق، مساء أمس، قالت شركة الطاقة النووية الأوكرانية "انرجو أتوم": إنه في ظلّ التطوّرات المرتبطة بحوض التبريد، سيتم وضع المفاعل رقم خمسة في حالة إغلاق بارد، وهي حالة أكثر أمانًا، وتوجد الوحدات الأخرى بالمحطة في حالة الإغلاق البارد.