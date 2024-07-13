بعد "قصف المواصي".. مصر تُطالب إسرائيل بالكف عن الاستهانة بأرواح المدنيين

وشددت مصر على أن "تلك الانتهاكات المستمرة في حق المواطنين الفلسطينيين، تُضيف تعقيدات خطيرة على قدرة الجهود المبذولة حاليًا للتوصل إلى التهدئة ووقف إطلاق النار، وتزيد من المعاناة الإنسانية للفلسطينيين وسط صمت وعجز دولي مُخز".