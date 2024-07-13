بعد "قصف المواصي".. مصر تُطالب إسرائيل بالكف عن الاستهانة بأرواح المدنيين

أدانت مصر، السبت، الهجوم الإسرائيلي على منطقة المواصي بقطاع غزة، التي أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات الفلسطينيين.
وقالت الخارجية المصرية في بيان لها إن مصر "أدانت بأشد العبارات قصف إسرائيل منطقة المواصي غرب خانيونس المليئة بالنازحين؛ بما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات من المدنيين الفلسطينيين الأبرياء".
وطالبت مصر، إسرائيل بـ"الكف عن الاستهانة بأرواح المواطنين المدنيين العزل، والتحلي بالمعايير الإنسانية الواجبة؛ التزامًا بأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".
وأكدت أن "تلك الجرائم لن تسقط بالتقادم، ولا يمكن القبول بها تحت أي مبرر من المبررات".
وشددت مصر على أن "تلك الانتهاكات المستمرة في حق المواطنين الفلسطينيين، تُضيف تعقيدات خطيرة على قدرة الجهود المبذولة حاليًا للتوصل إلى التهدئة ووقف إطلاق النار، وتزيد من المعاناة الإنسانية للفلسطينيين وسط صمت وعجز دولي مُخز".
وقُتِل أكثر من 70 فلسطينيًّا وأصيب نحو 300، السبت، في عدة غارات إسرائيلية متتالية على منطقة المواصي.
وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف زعيم الجناح العسكري لحركة حماس "محمد الضيف"، بغارة جوية على منطقة المواصي، كما تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن أن "رافع سلامة" قائد لواء خانيونس في حماس، كان إلى جانب "الضيف" ضمن أهداف الضربة الإسرائيلية.
وذكرت حركة حماس أن العدوان الإسرائيلي "يُظهر عدم اهتمامها بوقف إطلاق النار"؛ مشيرة إلى أن الحديث عن استهداف "الضيف" غير صحيح.
وقال القيادي في حركة حماس سامي أبو زهري: إن التقرير الذي بثته إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي وذكر أن الغارة على خانيونس استهدفت "الضيف"؛ "كلام فارغ".
وأضاف أبو زهري لـ"رويترز": "جميع الضحايا مدنيون، وما يحدث هو تصعيد خطير لحرب الإبادة في ظل الدعم الأمريكي والصمت العالمي. هذه رسالة عملية من الاحتلال بأنه غير معنيّ بأي اتفاق".