"التعاون الإسلامي" تطلق نداءً للتدخل العاجل لإنقاذ الصومال من خطر المجاعة

وقالت إنها ولتفادي انتشار مجاعة حادة؛ فإنها، من خلال مكتبها الإقليمي في الصومال، على أتم الاستعداد للتعاون مع المجتمع الدولي وشركائها في العمل الإنساني في هذا الشأن في ضوء جهودها المستمرة في الصومال لدعم الشعب الصومالي.