ماذا يحدث في باخموت؟.. اتهام بريطاني لروسيا وقتال أوكراني هو الأعنف!

ويقول الجيش الأوكراني إن المنطقة تشهد قتالاً من أعنف ما دار مع القوات الروسية، فيما انخفض عدد سكان المدينة من 80 ألف نسمة قبل الحرب إلى 12 ألفاً في الوقت الحالي؛ حيث تفتقد المدينة الكهرباء والغاز والمياه الجارية منذ قرابة شهرين.