ماذا يحدث في باخموت؟.. اتهام بريطاني لروسيا وقتال أوكراني هو الأعنف!

اتهمت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم السبت، روسيا بالتخطيط لتطويق بلدة باخموت في إقليم دونيتسك بالتقدم إلى الشمال والجنوب.
وقالت وزارة الدفاع البريطانية في تحديثٍ يومي لمعلومات المخابرات، إن الاستيلاء على المدينة سيكون له أثرٌ محدود في العمليات، لكن من المحتمل أن يسمح لروسيا بتهديد كراماتورسك وسلوفيانسك.
وأوضحت الوزارة في التحديث المنشور على "تويتر": "هناك احتمال واقعي بأن الاستيلاء على باخموت أصبح في الأساس هدفاً سياسياً رمزياً لروسيا"، وفق ما نقلت "سكاي نيوز عربية".
باخموت هدفٌ مهمٌ للجيش الروسي في تقدمه البطيء بمنطقة دونيتسك، وهي إحدى المناطق التي أعلنت موسكو ضمّها، بعد استفتاءات في سبتمبر وصفتها كييف والغرب بأنها صورية.
ويقول الجيش الأوكراني إن المنطقة تشهد قتالاً من أعنف ما دار مع القوات الروسية، فيما انخفض عدد سكان المدينة من 80 ألف نسمة قبل الحرب إلى 12 ألفاً في الوقت الحالي؛ حيث تفتقد المدينة الكهرباء والغاز والمياه الجارية منذ قرابة شهرين.
وصرّح نائب رئيس المدينة أولكسندر مارتشينكو؛ لـ"رويترز" في السادس من نوفمبر، بأن القوات الروسية تحاول "اقتحام المدينة من اتجاهات عدة"، وأضاف أن أكثر من 120 مدنياً قُتلوا في باخموت منذ بداية الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا، يوم 24 فبراير الماضي.
وبين "مارتشينكو"؛ أن "هناك أحياء لا نعرف العدد الدقيق للقتلى فيها بسبب استمرار القتال المتلاحم، أو لأن المناطق السكانية تخضع للاحتلال المؤقت (من جانب القوات الروسية)".
تتمتع باخموت بموقع جغرافي مميز أكسبها أهمية إستراتيجية في المعارك الدائرة بين القوات الروسية والأوكرانية؛ إذ تعد المدينة من أقرب نقاط التماس بين الجيشين الروسي والأوكراني، وهي البوابة الجنوبية الشرقية شبه الوحيدة لتقدُّم القوات الروسية في عمق دونيتسك بإقليم دونباس، وتقع على أطراف الطريق الدولي "إتش- 32"، الذي يصلها بمدن كونستانتينيفكا ودروجكيفكا وكراماتورسك وسلافيانسك.
وبالنسبة للجيش الأوكراني، تمثل باخموت محطة دفاعية عن مدن دونيتسك، ومنطلقاً لضرب المواقع الروسية في الأجزاء الخاضعة لسيطرتهم.