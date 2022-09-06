"يونيسف": 730 طفلاً صومالياً ماتوا جوعاً خلال 7 أشهر

وأفادت ممثلة يونيسف في الصومال وفاء سعيد، بأن حوالي 730 طفلاً لقوا حتفهم في مراكز التغذية في أنحاء البلاد بين يناير ويوليو من هذا العام، لكن الأرقام قد تكون أكبر لأن العديد من الوفيات لا يتم الإبلاغ عنها، وفقاً لـ"رويترز".