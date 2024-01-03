"الإبادة الجماعية بغزة".. "العدل الدولية" تعقد أولى جلسات محاكمة "إسرائيل" في 11 يناير

تعقد محكمة العدل الدولية في 11 يناير الجاري، أولى جلساتها للنظر بالدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد "إسرائيل" على خلفية اتهام الأخيرة بارتكاب إبادة جماعية في حربها على قطاع غزة، بحسب ما أعلن المتحدث باسم وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب إفريقيا باسم كلايسون مونيلا، اليوم (الأربعاء).
وأوضح "مونيلا" عبر منصة "إكس" أنه من المقرر أن تنطلق الجلسة الأولى للمحاكمة في 11 يناير بمدينة لاهاي الهولندية، وتتواصل في اليوم التالي.
وأضاف أن بلاده تواصل تحضيراتها في هذا الخصوص.
وكانت جنوب إفريقيا قد قدمت مؤخراً، طلباً لفتح دعوى أمام محكمة العدل الدولية ضد "إسرائيل"، على خلفية تورطها في أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين بقطاع غزة.