"الإبادة الجماعية بغزة".. "العدل الدولية" تعقد أولى جلسات محاكمة "إسرائيل" في 11 يناير

تعقد محكمة العدل الدولية في 11 يناير الجاري، أولى جلساتها للنظر بالدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد "إسرائيل" على خلفية اتهام الأخيرة بارتكاب إبادة جماعية في حربها على قطاع غزة، بحسب ما أعلن المتحدث باسم وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب إفريقيا باسم كلايسون مونيلا، اليوم (الأربعاء).