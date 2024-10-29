انتخابات الرئاسة الأمريكية.. شاهد هجمات على صناديق الاقتراع ومسؤولون يحذّرون من أعمال عنف

ويعتقد مسؤولو الأمن الأمريكيون، أن التهديد الأكبر بالعنف، قد يأتي من متطرفين محليين مناهضين للحكومة أو السلطات؛ لكن مسؤولي الاستخبارات الأمريكية، أعربوا عن قلقهم أيضًا من أن خصومًا مثل إيران وروسيا قد يدفعون هؤلاء المتطرفين لتنفيذ هجمات.