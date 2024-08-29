رابطة العالم الإسلامي تُدين هجوم جيش الاحتلال على الضفة الغربية

أدانت رابطةُ العالم الإسلامي هجومَ جيش حكومة الاحتلال الإسرائيلي على مُدن "جنين" و"طولكرم" و"طوباس"، ومحاصرة مئات الجنود الإسرائيليين للمستشفيات بالضفة الغربية؛ ممَّا أسفر عن عددٍ من القتلى وإلحاق أضرارٍ بالممتلكات.
وفي بيانٍ للأمانة العامة للرابطة، ندَّد أمينها العام رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، بهذه الانتهاكات الجسيمة والمتواصلة التي ترتكبها حكومة الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.
وجددت دعوتَها المُلحّة للمجتمع الدولي ليقف وقفةً صادقةً وجادَّةً لإنهاء هذه المأساة الإنسانية المروعة التي يمرّ بها الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية، واتّخاذ إجراءات فاعلة وملموسة لضمان وقف هذا العدوان المتواصل، وتفعيل إجراءات المساءلة والمحاسبة بحق كل المتورطين فيه.