رابطة العالم الإسلامي تُدين هجوم جيش الاحتلال على الضفة الغربية

وجددت دعوتَها المُلحّة للمجتمع الدولي ليقف وقفةً صادقةً وجادَّةً لإنهاء هذه المأساة الإنسانية المروعة التي يمرّ بها الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية، واتّخاذ إجراءات فاعلة وملموسة لضمان وقف هذا العدوان المتواصل، وتفعيل إجراءات المساءلة والمحاسبة بحق كل المتورطين فيه.